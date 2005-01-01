Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Джей Ди должен представить доктора Келсо на званном ужине. Он начинает следить за Келсо, чтобы найти в нeм что-то хорошее. Кокс пытается включить своего пациента с экспериментальную программу лечения рака, но Келсо делает выбор в пользу более богатого пациента. Уборщик придумывает игру «прыткие шары», чтобы разыграть Джей Ди. Эллиот работает в бесплатной больнице и ребята решают помочь ей вернуться в клинику.



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