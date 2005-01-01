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Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

2005, Scrubs 5. 4
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Джей Ди должен представить доктора Келсо на званном ужине. Он начинает следить за Келсо, чтобы найти в нeм что-то хорошее. Кокс пытается включить своего пациента с экспериментальную программу лечения рака, но Келсо делает выбор в пользу более богатого пациента. Уборщик придумывает игру «прыткие шары», чтобы разыграть Джей Ди. Эллиот работает в бесплатной больнице и ребята решают помочь ей вернуться в клинику.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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