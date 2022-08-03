Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 3 смотреть онлайн

Эллиот и Джей Ди нужно новое жилье. Карла предлагает им решить сразу две проблемы, поселившись вместе. Джей Ди празднует тридцатилетие и понимает, что не успел сделать много важного. Пациентка хочет, чтобы во время операции вместо наркоза использовали гипноз, но Тeрк не может на это решиться.

