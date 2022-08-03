Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 23 смотреть онлайн

Джей Ди знакомится с Ким, урологом из клиники, которую он раньше не замечал из-за еe обручального кольца. Она нравится ему, но Джей Ди сразу же разочаровывается в ней. Элиот собирается бросить Кита, и это сильно расстраивает Карлу, которая вне себя из-за беременности. Уборщик ворует у Келсо деньги, но тот ничего не может доказать, потому что не знает точно, сколько у него денег.

