Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 22 смотреть онлайн

2005, Scrubs 5. 22
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Доктор Кокс возвращается в клинику после перерыва. У Джей Ди возникает ощущение дежавю, но на этот раз все складывается иначе. Элиот думает, что у Кокса проблемы с принятием решений. Карла злится, что из-за беременности у неe появилось много ограничений. Она пытается заставить Тeрка ограничивать себя тоже.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

