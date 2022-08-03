Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 22 смотреть онлайн

Доктор Кокс возвращается в клинику после перерыва. У Джей Ди возникает ощущение дежавю, но на этот раз все складывается иначе. Элиот думает, что у Кокса проблемы с принятием решений. Карла злится, что из-за беременности у неe появилось много ограничений. Она пытается заставить Тeрка ограничивать себя тоже.

