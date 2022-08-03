Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 21 смотреть онлайн

Wink
2005, Scrubs 5. 21
Комедия18+

Кокс пытается оправиться после смерти сразу троих пациентов. Карла заставляет ребят проводить с ним больше времени, но, кажется, это не помогает. Джей Ди расстроен, потому что образ Кокса-супергероя рушится. Тeрк пытается понравится новому наставнику по ортопедии, который любит проявление эмоций. Джей Ди считает себя профессионалом в этом и пытается помочь ему.

США
Комедия
SD
20 мин / 00:20

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

