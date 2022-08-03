Джей Ди пытается заставить Кокса пообедать с ним. В магазине они встречают бывшую пациентку, которая пыталась покончить с собой. В клинике сразу три пациента дожидаются доноров для пересадки. Элиот и Карла подозревают, что Тод гомосексуалист. Он подыгрывает им, но потом и сам перестает понимать, кто он. Пациенты Кокса умирают один за одним и это выбивает его из колеи.

