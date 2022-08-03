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Клиника
5-й сезон
20-я серия

Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 20 смотреть онлайн

2005, Scrubs 5. 20
Комедия, Драма18+

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О сериале

Джей Ди пытается заставить Кокса пообедать с ним. В магазине они встречают бывшую пациентку, которая пыталась покончить с собой. В клинике сразу три пациента дожидаются доноров для пересадки. Элиот и Карла подозревают, что Тод гомосексуалист. Он подыгрывает им, но потом и сам перестает понимать, кто он. Пациенты Кокса умирают один за одним и это выбивает его из колеи.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»