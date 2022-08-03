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Клиника
5-й сезон
19-я серия

Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 19 смотреть онлайн

2005, Scrubs 5. 19
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Повествование в серии ведется от лица Уборщика, который пытается реализовать свои способности. Карла и Тeрк занимаются подготовкой к рождению ребeнка. Тeрк опасается, что ребенок изменит всю его жизнь. Джей Ди снимает видеописьмо для своей мамы. Он внезапно пропадает, но никто не замечает этого. Кокс переживает кризис среднего возраста. Он соревнуется с Тeрком, чтобы доказать, что ещe в форме. Карла прикрывает ординаторов и Элиот наконец-то понимает, как сильно она ей помогала.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»