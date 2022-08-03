Повествование в серии ведется от лица Уборщика, который пытается реализовать свои способности. Карла и Тeрк занимаются подготовкой к рождению ребeнка. Тeрк опасается, что ребенок изменит всю его жизнь. Джей Ди снимает видеописьмо для своей мамы. Он внезапно пропадает, но никто не замечает этого. Кокс переживает кризис среднего возраста. Он соревнуется с Тeрком, чтобы доказать, что ещe в форме. Карла прикрывает ординаторов и Элиот наконец-то понимает, как сильно она ей помогала.

