Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 19 смотреть онлайн
2005, Scrubs 5. 19
Комедия, Драма18+
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О сериале
Повествование в серии ведется от лица Уборщика, который пытается реализовать свои способности. Карла и Тeрк занимаются подготовкой к рождению ребeнка. Тeрк опасается, что ребенок изменит всю его жизнь. Джей Ди снимает видеописьмо для своей мамы. Он внезапно пропадает, но никто не замечает этого. Кокс переживает кризис среднего возраста. Он соревнуется с Тeрком, чтобы доказать, что ещe в форме. Карла прикрывает ординаторов и Элиот наконец-то понимает, как сильно она ей помогала.
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb
- МСРежиссёр
Майкл
Спиллер
- БЛРежиссёр
Билл
Лоуренс
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- КУРежиссёр
Кен
Уиттингэм
- Актёр
Зак
Брафф
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- СЧАктриса
Сара
Чок
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- НФАктёр
Нил
Флинн
- ДРАктриса
Джуди
Рейес
- Актёр
Кен
Дженкинс
- КМАктриса
Криста
Миллер
- СЛАктёр
Сэм
Ллойд
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ГАСценарист
Гэбриэлль
Аллан
- БКСценарист
Билл
Каллахан
- БЛПродюсер
Билл
Лоуренс
- ДРПродюсер
Дэнни
Роуз
- РКПродюсер
Рэндолл
Кинан Уинстон
- ЛНПродюсер
Лиз
Ньюман
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- СБХудожница
Сьюзэн
Боллз
- РБМонтажёр
Рик
Блу
- ДИОператор
Джон
Инвуд
- РДОператор
Ричард
Дэвис