Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 18 смотреть онлайн

Сюжет

Джей Ди пытается убедить брата найти нормальную работу. Тeрк с Карлой начинают придумывать имя для будущего ребeнка. В больницу поступает Герберт — очень толстый пациент, чей вес вызывает много проблем. Кокс шутит над сыном Келсо, чем вызывает его гнев.



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