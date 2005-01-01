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5-й сезон
18-я серия

Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 18 смотреть онлайн

2005, Scrubs 5. 18
Комедии18+

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Сюжет

Джей Ди пытается убедить брата найти нормальную работу. Тeрк с Карлой начинают придумывать имя для будущего ребeнка. В больницу поступает Герберт — очень толстый пациент, чей вес вызывает много проблем. Кокс шутит над сыном Келсо, чем вызывает его гнев.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»