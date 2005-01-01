Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 17 смотреть онлайн

Сюжет

Джордан заставляет Кокса пойти на двойное свидание вместе с Элиот и Китом. Пациенту Джей Ди предстоит пересадка печени, донор — брат пациента, который очень нравится Джей Ди. Келсо расстроен из-за смерти пса и поэтому доверяет Карле общение с персоналом. Она понимает, насколько тяжело говорить «нет». Тeрк жертвует свободным вечером, чтобы провести его с Джей Ди.



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