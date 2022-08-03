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Клиника
5-й сезон
16-я серия

Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 16 смотреть онлайн

2005, Scrubs 5. 16
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Карла беременна, но все держат это от неe в секрете, потому что Карла мечтает узнать о беременности первой. Элиот и Кокс не разговаривают. Джей Ди заставляет Уборщика проглотить датчик и начинает следить за ним.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»