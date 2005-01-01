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Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 15 смотреть онлайн

2005, Scrubs 5. 15
Комедии, Зарубежные18+

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Сюжет

Хирурги-ординаторы борются за место в клинике, подлизываясь к Келсо. Но оказывается, что оценка по способностям для них ещ неприятнее. Джей Ди сближается с пациентами, Кокс этого не одобряет. Карла теряет пациента и Уборщик помогает ей его разыскать.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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