Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 15 смотреть онлайн

Сюжет

Хирурги-ординаторы борются за место в клинике, подлизываясь к Келсо. Но оказывается, что оценка по способностям для них ещ неприятнее. Джей Ди сближается с пациентами, Кокс этого не одобряет. Карла теряет пациента и Уборщик помогает ей его разыскать.



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