Местный журнал назвал Кокса лучшим врачом в городе. Карла подозревает, что проблемы с фертильностью могут быть у Тeрка, так как у неe все в порядке. Тeрка это задевает, но он соглашается сдать анализ. Элиот злится на Джей Ди за то, что ему не нравится Кит. Ординаторы обвиняют Элиот в злоуотреблении служебным положением, но Джей Ди заступается за неe.

