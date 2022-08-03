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Клиника
5-й сезон
14-я серия

Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 14 смотреть онлайн

2005, Scrubs 5. 14
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Местный журнал назвал Кокса лучшим врачом в городе. Карла подозревает, что проблемы с фертильностью могут быть у Тeрка, так как у неe все в порядке. Тeрка это задевает, но он соглашается сдать анализ. Элиот злится на Джей Ди за то, что ему не нравится Кит. Ординаторы обвиняют Элиот в злоуотреблении служебным положением, но Джей Ди заступается за неe.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»