Wink
Сериалы
Клиника
5-й сезон
11-я серия

Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 11 смотреть онлайн

2005, Scrubs 5. 11
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Тeрк не выполняет просьбу Карлы относительно тренажеров для женщин. Кокс заводит дружбу с уборщиком, но вскоре разочаровывается в ней. Элиот использует служебное положение для того, чтобы найти парня, и Джей Ди это не нравится.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»