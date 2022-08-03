Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 11 смотреть онлайн

Тeрк не выполняет просьбу Карлы относительно тренажеров для женщин. Кокс заводит дружбу с уборщиком, но вскоре разочаровывается в ней. Элиот использует служебное положение для того, чтобы найти парня, и Джей Ди это не нравится.

