Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

Теперь Джей Ди лечащий врач и он вынужден работать со своими собственными стажeрами, в то время как доктор Кокс проверяет собирается ли он подчиняться правилам, несмотря на возросшую ответственность. Тeрк колеблется по поводу идеи Карлы завести ребeнка. Тем временем Элиот начинает свою работу в окружной клинике.

