Джей Ди и Кокс должны решить вопрос о том, стоит ли оказывать необязательную помощь отцу Нины Бродерик, адвоката, которого недолюбливают все врачи. Тeрк издевается над Уборщиком и пытается отвязаться от ипохондрика Кормена. Эллиот не знает, как сказать Дагу, что ему не стоит быть врачом.

