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Клиника
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Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн

2004, Scrubs 4.9
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джей Ди и Кокс должны решить вопрос о том, стоит ли оказывать необязательную помощь отцу Нины Бродерик, адвоката, которого недолюбливают все врачи. Тeрк издевается над Уборщиком и пытается отвязаться от ипохондрика Кормена. Эллиот не знает, как сказать Дагу, что ему не стоит быть врачом.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»