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Клиника
4-й сезон
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Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

2004, Scrubs 4.8
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Молли и Джей Ди в одном шаге от постели, но сначала тот должен получить «разрешение» у Эллиот. Ситуация осложняется тем, что Молли собирается уезжать. Кокс должен отработать два дня в скорой помощи вместе с Денис Леммон.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»