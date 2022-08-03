Джей Ди негативно воспринимает роман Эллиот и его брата Дэна, который продолжает пребывать в городе после смерти их отца. Кокс и Келсо убеждают Молли, что не в каждом человеке можно найти что-то хорошее. Тeрк использует свой диабет для извлечения выгоды. Точно так же поступает и Карла.

