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Клиника
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Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

2004, Scrubs 4.7
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джей Ди негативно воспринимает роман Эллиот и его брата Дэна, который продолжает пребывать в городе после смерти их отца. Кокс и Келсо убеждают Молли, что не в каждом человеке можно найти что-то хорошее. Тeрк использует свой диабет для извлечения выгоды. Точно так же поступает и Карла.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»