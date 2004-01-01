Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

В город приезжает брат Джей Ди Дэн и сообщает, что их отец скончался. Доктор Кокс испытывает сложности с моральной поддержкой Джей Ди. У Тeрка обнаруживают симптомы диабета, и он старается скрыть это от Карлы.



