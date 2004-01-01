Wink
Сериалы
Клиника
4-й сезон
6-я серия

Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

2004, Scrubs 4.6
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В город приезжает брат Джей Ди Дэн и сообщает, что их отец скончался. Доктор Кокс испытывает сложности с моральной поддержкой Джей Ди. У Тeрка обнаруживают симптомы диабета, и он старается скрыть это от Карлы.

Сериал Клиника 4 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»