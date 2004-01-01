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Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

2004, Scrubs 4.5
Комедии18+

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О сериале

Повествование ведeтся от лица Эллиот. Она начинает считать Молли своим наставником, однако после знакомства с еe другом у неe возникают сомнения по этому поводу. Их развеивает доктор Кокс. Карла требует, чтобы они с Тeрком ложились спать в одно время. Джей Ди считает, что Кокс подрывает его авторитет среди стажeров.

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Страна
США
Жанр
Комедии
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»