Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Кокс объясняет Джей Ди, что любой врач за свою практику убил хотя бы одного пациента и тот факт, что действия Джей Ди пока не привели ни к чьей смерти, — вопрос времени. Эллиот хочет добиться для своего пациента - бывшего наркомана пересадки сердца и переживает, когда Молли возражает против этого.



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