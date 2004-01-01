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Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

2004, Scrubs 4.4
Комедии18+

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Сюжет

Кокс объясняет Джей Ди, что любой врач за свою практику убил хотя бы одного пациента и тот факт, что действия Джей Ди пока не привели ни к чьей смерти, — вопрос времени. Эллиот хочет добиться для своего пациента - бывшего наркомана пересадки сердца и переживает, когда Молли возражает против этого.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»