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Клиника
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Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

2004, Scrubs 4.3
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Уборщик изменил табличку на двери кабинета Джей Ди, поэтому весь персонал считает, что он — помощник Эллиот. Кокс и Джордан узнают, что формально всe ещe женаты. Это осложняет их отношения. Кроме того, у Кокса возникает профессиональный конфликт с Молли Клок.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»