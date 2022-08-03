Уборщик изменил табличку на двери кабинета Джей Ди, поэтому весь персонал считает, что он — помощник Эллиот. Кокс и Джордан узнают, что формально всe ещe женаты. Это осложняет их отношения. Кроме того, у Кокса возникает профессиональный конфликт с Молли Клок.

