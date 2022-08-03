Wink
Сериалы
Клиника
4-й сезон
25-я серия

Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 25 смотреть онлайн

2004, Scrubs 4.25
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джей Ди готовится жить один, все больше разрывая дружбу с Тeрком. Эллиот пытается сделать новую карьеру в другой клинике и это расстраивает Карлу. Доктор Кокс пытается предотвратить поступление на работу в клинику Джордан.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»