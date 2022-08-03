Wink
Сериалы
Клиника
4-й сезон
24-я серия

Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 24 смотреть онлайн

2004, Scrubs 4.24
Комедия18+

О сериале

Тeрк пытается убедить Кокса, что он не эгоист. Он спасает жизнь человеку возле палатки с тако. Чтобы не разрушить свои отношения с Джеком, Эллиот заручается поддержкой Джей Ди, который идет с ней вместе на свидание. Тем временем доктор Келсо терроризирует клинику, ездя на своем небольшом мотоцикле по еe коридорам, пока не вмешивается Уборщик.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

