Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 24 смотреть онлайн

Тeрк пытается убедить Кокса, что он не эгоист. Он спасает жизнь человеку возле палатки с тако. Чтобы не разрушить свои отношения с Джеком, Эллиот заручается поддержкой Джей Ди, который идет с ней вместе на свидание. Тем временем доктор Келсо терроризирует клинику, ездя на своем небольшом мотоцикле по еe коридорам, пока не вмешивается Уборщик.

