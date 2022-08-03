Тeрк узнает о том что Джей Ди и Карла поцеловались. Он не знает кого в этом винить и решает играть с ними в молчанку до тех пор, пока не выяснит кто виноват. Доктор Кокс, пытаясь наладить отношения с пациенткой - страдающей эпилепсией девочкой-подростком, просит помощи у Элиот. Уборщика волнует, что все стали неожиданно реагировать на его новую форму.

