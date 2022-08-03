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Клиника
4-й сезон
22-я серия

Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 22 смотреть онлайн

2004, Scrubs 4.22
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Тeрк узнает о том что Джей Ди и Карла поцеловались. Он не знает кого в этом винить и решает играть с ними в молчанку до тех пор, пока не выяснит кто виноват. Доктор Кокс, пытаясь наладить отношения с пациенткой - страдающей эпилепсией девочкой-подростком, просит помощи у Элиот. Уборщика волнует, что все стали неожиданно реагировать на его новую форму.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»