Клиника
4-й сезон
21-я серия

Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 21 смотреть онлайн

2004, Scrubs 4.21
Комедия18+

О сериале

Пытаясь помирить Карлу и Тeрка, Джей Ди напивается вместе с Карлой. В результате они случайно целуются и решают утаить этот инцидент от Тeрка. В клинике Эллиот конфликтует с доктором Келсо по поводу сохранения врачебного профессионализма, после столкнувения с молодым пациентом, страдающим от последствий приeма таблеток для повышения эрекции. Тем временем доктор Кокс, после того как его сын упал с детской горки, пытается найти компромисс: быть ли ему сверхзаботливым отцом или крутым папашей, как он сам того хочет.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

