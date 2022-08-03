Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 21 смотреть онлайн

Пытаясь помирить Карлу и Тeрка, Джей Ди напивается вместе с Карлой. В результате они случайно целуются и решают утаить этот инцидент от Тeрка. В клинике Эллиот конфликтует с доктором Келсо по поводу сохранения врачебного профессионализма, после столкнувения с молодым пациентом, страдающим от последствий приeма таблеток для повышения эрекции. Тем временем доктор Кокс, после того как его сын упал с детской горки, пытается найти компромисс: быть ли ему сверхзаботливым отцом или крутым папашей, как он сам того хочет.

