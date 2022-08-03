У Карлы и Тeрка проблемы в отношениях, поэтому они временно живут отдельно. Джей Ди пытается спасти Тeрка от депрессии и ведeт его на карнавал. На Кокса поступают жалобы на грубое обращение с пациентами. Келсо решает доказать, что с пациентами можно быть вежливым.

