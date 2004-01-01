Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 19 смотреть онлайн

Сюжет

Молли возвращается в Клинику, и Джей Ди расстаeтся с Кайли чтобы быть с ней. Карла узнаeт, что Тeрк продолжает общаться со своей бывшей подругой. Кокс и Уборщик спорят о том, сможет ли последний пригласить Эллиот на свидание.



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