Wink
Сериалы
Клиника
4-й сезон
19-я серия

Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 19 смотреть онлайн

2004, Scrubs 4.19
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Молли возвращается в Клинику, и Джей Ди расстаeтся с Кайли чтобы быть с ней. Карла узнаeт, что Тeрк продолжает общаться со своей бывшей подругой. Кокс и Уборщик спорят о том, сможет ли последний пригласить Эллиот на свидание.

Сериал Клиника 4 сезон 19 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

Всё