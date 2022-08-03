Wink
Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 18 смотреть онлайн

У Джей Ди возникают проблемы в отношениях с Кайли. Тeрк и Карла предлагают Джей Ди съехать. Позже пара осознаeт, что в их отношениях есть проблемы. Кокс обнаруживает, что сын его старого друга страдает аутизмом.

США
Комедия
SD
19 мин / 00:19

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

