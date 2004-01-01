Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 17 смотреть онлайн

Wink
Scrubs 4.17
Кокс и Келсо спорят о возможности увольнения одного сотрудника клиники, чтобы решить проблему с бюджетом. Карла и Тeрк пытаются поддержать романтику своих отношений. В клинику попадает пациент, сценарист сериала «Друзья». Джей Ди фантазирует о том, как бы складывалась жизнь Клиники, если бы они были героями классического ситкома, снимаемого несколькими камерами в присутствии живой публики.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

