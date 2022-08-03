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Клиника
4-й сезон
16-я серия

Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 16 смотреть онлайн

2004, Scrubs 4.16
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Во время свидания Кайли и Джей Ди оказываются в Клинике. В этот момент у одного из пациентов обнаруживается подозрение на атипичную пневмонию, что означает, что весь персонал больницы оказывается на карантине до получения результатов анализов. Кроме них запертыми в Клинике оказываются Джордан и еe сестра Дэнни.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»