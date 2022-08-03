Во время свидания Кайли и Джей Ди оказываются в Клинике. В этот момент у одного из пациентов обнаруживается подозрение на атипичную пневмонию, что означает, что весь персонал больницы оказывается на карантине до получения результатов анализов. Кроме них запертыми в Клинике оказываются Джордан и еe сестра Дэнни.

