В клинику попадает жертва драки в баре и его «ирландский брат». Джей Ди и Тeрк понимают, что их жизнь куда менее насыщена по сравнению с жизнью этого человека. Эллиот и Карла осознают, что в их дружбе возникли проблемы. Кокс делает вазектомию втайне от Джордан.

