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Клиника
4-й сезон
14-я серия

Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 14 смотреть онлайн

2004, Scrubs 4.14
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В клинику попадает жертва драки в баре и его «ирландский брат». Джей Ди и Тeрк понимают, что их жизнь куда менее насыщена по сравнению с жизнью этого человека. Эллиот и Карла осознают, что в их дружбе возникли проблемы. Кокс делает вазектомию втайне от Джордан.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»