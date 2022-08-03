Джей Ди осознаeт, что Эллиот стала более хорошим врачом, чем он. Тeрк понимает, насколько серьeзным заболеванием является диабет. Уборщик убеждает Эллиот, что участвует в группе, исполняющей песни акапелла и вынужден соревноваться с группой Теда.

