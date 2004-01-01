Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн

Когда Джей Ди читает лекцию молодым людям, желающим стать врачами, речь заходит о лучших моментах в медицинской практике. Каждый из героев вспоминает свой «лучший момент». Одновременно герои пытаются поставить диагноз молодному мужчине, поступившему в больницу в сопровождении десятилетнего сына.



Сериал Клиника 4 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.