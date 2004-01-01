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11-я серия

Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 11 смотреть онлайн

2004, Scrubs 4.11
Комедии, Зарубежные18+

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Сюжет

Джей Ди пытается уговорить Мюррея Марка стать донором для его больного отца. Карла и Джордан, несмотря на предупреждения Тeрка, учат Эллиот использовать сексуальность в своих интересах.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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