Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

Джей Ди пытается уговорить Мюррея Марка стать донором для его больного отца. Карла и Джордан, несмотря на предупреждения Тeрка, учат Эллиот использовать сексуальность в своих интересах.



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