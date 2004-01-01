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10-я серия

Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

2004, Scrubs 4.10
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джей Ди не знает, как порвать отношения с Ниной, которая представляет интересы мистера Кормана в деле против Тeрка, и прибегает к помощи Джордан. Эллиот получает пациента-сексиста, который является членом попечительского совета клиники.

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Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»