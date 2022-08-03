Wink
Сериалы
Клиника
3-й сезон
9-я серия

Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

2003, Scrubs 3. 9
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Эллиот пришлось делать своей пациентке пальпирование, и в результате этой процедуры довела ее до оргазма. Джей Ди и Терк не могут упустить такую возможность и начинают подтрунивать над Эллиот. Уборщик больше никак не может удивить или оскорбить Джей Ди. И тогда он переключается на новую жертву - Терка! Карла в очередной раз ошарашила Терка. Она заявила, что хочет не заниматься сексом до свадьбы.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

