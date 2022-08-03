Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

Эллиот пришлось делать своей пациентке пальпирование, и в результате этой процедуры довела ее до оргазма. Джей Ди и Терк не могут упустить такую возможность и начинают подтрунивать над Эллиот. Уборщик больше никак не может удивить или оскорбить Джей Ди. И тогда он переключается на новую жертву - Терка! Карла в очередной раз ошарашила Терка. Она заявила, что хочет не заниматься сексом до свадьбы.

