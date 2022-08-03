Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Терк впервые провел самостоятельную операцию и теперь им гордиться вся клиника. Карла заявила Терку, что хочет ребенка. Эллиот все еще не может назвать себя врачом. Она немножко завидует Терку и хочет показать себя. И вот когда ей представляется такой шанс, Джей Ди опережает ее. Перри все никак не может признать, что он надорвал спину.

