Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Джей Ди счастлив со своей новой девушкой. Даже нападки Кокса не могут испортить их отношения. В среднем доктора слушают пациента 15 секунд. Им этого хватает, чтобы узнать своего пациента. Карла и Эллиот стали практически лучшими подругами. Но один случай в клинике может порушить их отношения. Тем временем д-р Келсо из – за своей жадности потерял слух. Теперь все могут говорить ему что угодно, лишь бы улыбались!

