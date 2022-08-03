Wink
Клиника
3-й сезон
7-я серия

Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

2003, Scrubs 3. 7
Комедия18+

О сериале

Джей Ди счастлив со своей новой девушкой. Даже нападки Кокса не могут испортить их отношения. В среднем доктора слушают пациента 15 секунд. Им этого хватает, чтобы узнать своего пациента. Карла и Эллиот стали практически лучшими подругами. Но один случай в клинике может порушить их отношения. Тем временем д-р Келсо из – за своей жадности потерял слух. Теперь все могут говорить ему что угодно, лишь бы улыбались!

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

