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Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

2003, Scrubs 3. 5
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Из – за проблем с Эллиот Джей Ди решился позвонить брату. Тот напрашивается к Джей Ди в больницу и повсюду следует за ним. Эллиот после разговора с Карлой решила заняться сексом по телефону со своим парнем - Шоном. Чтобы никого не смущать она пошла в лес. Келсо приказал наказать тех кто работает по совместительству.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»