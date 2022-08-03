Из – за проблем с Эллиот Джей Ди решился позвонить брату. Тот напрашивается к Джей Ди в больницу и повсюду следует за ним. Эллиот после разговора с Карлой решила заняться сексом по телефону со своим парнем - Шоном. Чтобы никого не смущать она пошла в лес. Келсо приказал наказать тех кто работает по совместительству.

