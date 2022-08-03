Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

Джей Ди неудобно себя чувствует в роли «пятого колеса» в компании с Карлой, Терком, Элиот и Шоном. Ситуация еще больше ухудшается, когда Терк случайно рассказывает Шону, что Эллиот и Джей Ди встречались. На следующий день Терк узнает, что Карла будет заменять хирургическую сестру. Кокс и Джордан выбирают сиделку для всего ребенка. Кокс хочет шикарную блондинку, но Джордан настаивает взять огромную толстую женщину. Эллиот узнает, что поездка Шона продлится 6 месяцев и Шон принимает решение расстаться. Эллиот всеми силами пытается помешать разрыву. Джей Ди прознав о поездке Шона пытается вернуть Эллиот.

