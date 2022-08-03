Wink
Клиника
3-й сезон
19-я серия

Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 19 смотреть онлайн

2003, Scrubs 3. 19
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джей Ди расстроен из-за ситуации с Эллиот, которая вернулась к приехавшему Шону, и вновь встречается с Дэнни. Уборщик узнаeт, кто каждый вечер отключает сигнализацию на одной из дверей, и на время становится охранником. Доктор Кокс думает, что влюбился в доктора Миллер.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

