Wink
Сериалы
Клиника
3-й сезон
18-я серия

Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 18 смотреть онлайн

2003, Scrubs 3. 18
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Повествование ведeтся от лица Тeрка: он осознаeт, что рассылка приглашений на свадьбу - это последний шаг в его холостяцкой жизни. Кроме того, во время операции он совершил ошибку и боится признаться в этом пациенту. Джей Ди играет роль клоуна в педиатрии вместо Эллиот. Джей Ди и Эллиот проводят ночь вместе.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»