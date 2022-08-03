Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 18 смотреть онлайн

Повествование ведeтся от лица Тeрка: он осознаeт, что рассылка приглашений на свадьбу - это последний шаг в его холостяцкой жизни. Кроме того, во время операции он совершил ошибку и боится признаться в этом пациенту. Джей Ди играет роль клоуна в педиатрии вместо Эллиот. Джей Ди и Эллиот проводят ночь вместе.

