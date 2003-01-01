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17-я серия

Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 17 смотреть онлайн

2003, Scrubs 3. 17
Комедии, Зарубежные18+

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Сюжет

Карла ужинает с врачом, с которым раньше встречалась и просит Джей Ди не рассказывать об этом Тeрку. Уборщик пытается убедить Джей Ди и Тeрка в том, что у него есть брат-близнец. Эллиот не верит, что еe пациент - наркоман.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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