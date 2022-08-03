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Клиника
3-й сезон
16-я серия

Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 16 смотреть онлайн

2003, Scrubs 3. 16
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Терк потерял свою счастливую бандану, в которой он провел 23 успешные операции. Элиот пообещала маленькой девочке, которой предстоит пересадка костного мозга, найти ее игрушку, которая потерялась.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»