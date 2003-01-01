Wink
Сериалы
Клиника
3-й сезон
15-я серия

Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 15 смотреть онлайн

2003, Scrubs 3. 15
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Доктор Кокс тяжело переживает смерть Бэна. Ситуацию усугубляют оставшиеся погостить подруги Джордан. Карла читает лекцию о сексуальных домогательствах в Клинике. У Тeрка не складываются отношения с новым руководителем, доктором Миллер.

Сериал Клиника 3 сезон 15 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»