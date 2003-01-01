Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 15 смотреть онлайн

Доктор Кокс тяжело переживает смерть Бэна. Ситуацию усугубляют оставшиеся погостить подруги Джордан. Карла читает лекцию о сексуальных домогательствах в Клинике. У Тeрка не складываются отношения с новым руководителем, доктором Миллер.



