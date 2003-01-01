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Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 14 смотреть онлайн

2003, Scrubs 3. 14
Комедии, Зарубежные18+

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Сюжет

Дэнни и Бэн приезжают, чтобы отметить первый день рождения сына доктора Кокса. Тeрк и Карла переживают сразу из-за двух проблем: решения удалить с лица Тeрка родинку и желания Карлы оставить свою фамилию после свадьбы. Доктор Кокс обвиняет Джей Ди в смерти пациента.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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