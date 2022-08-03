Wink
Клиника
3-й сезон
12-я серия

Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн

2003, Scrubs 3. 12
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В клинику приходит доктор Кейси, «супер врач», давний знакомый Кокса. Джей Ди считает, что это его «идеальный наставник». Уборщик берeтся решить проблему Клиники с мусором. Кокс соревнуется с доктором Кейси в знаниях и проигрывает. Тeрк понимает, что ему нужно ещe долго практиковаться в хирургии чтобы достичь «высшей лиги».

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

