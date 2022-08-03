Wink
Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

2003, Scrubs 3. 10
Комедия18+

О сериале

Эллиот и Карла арестованы за то, что пытались найти мужчину-проститутку для своей пациентки. Дэнни собирается на время переехать в квартиру Джей Ди и Тeрка.У Джей Ди возникают опасения по поводу возможных последствий. Тeрк пытается наладить отношения с доктором Коксом, потому что его мнение важно для Карлы.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

