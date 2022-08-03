Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Доктор Дориан в затруднительном положении - у него пациентка с болями в животе, но он не может найти причину болезни. Элиот пытаясь самоутвердиться и совершает ряд поступков, не все из которых оканчиваются для неe успешно, однако ей на помощь приходит Уборщик. Келсо приобрeл характерный свист в носовых пазухах и теперь о его приближении все узнают заранее.

