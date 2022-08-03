Wink
Сериалы
Клиника
3-й сезон
1-я серия

Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

2003, Scrubs 3. 1
Комедия18+

О сериале

Доктор Дориан в затруднительном положении - у него пациентка с болями в животе, но он не может найти причину болезни. Элиот пытаясь самоутвердиться и совершает ряд поступков, не все из которых оканчиваются для неe успешно, однако ей на помощь приходит Уборщик. Келсо приобрeл характерный свист в носовых пазухах и теперь о его приближении все узнают заранее.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

