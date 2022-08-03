Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
2002, Scrubs. 2.8
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
"Мои кружки для фруктов". Д-р Кокс и Джулия Кетон наконец поддаются искушению и начинают встречаться. В больнице Джулия и Джордан соревнуются в сексуальности перед д-ром Коксом. Терк подрабатывает по вечерам в бесплатной клинике. Джей Ди хочет работать там же. У Эллиот пробемы в отношениях с отцом. Он лишает ее материальной поддержки и Эллиот приходиться съезжать со своей квартиры.
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb
- МСРежиссёр
Майкл
Спиллер
- БЛРежиссёр
Билл
Лоуренс
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- КУРежиссёр
Кен
Уиттингэм
- Актёр
Зак
Брафф
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- СЧАктриса
Сара
Чок
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- НФАктёр
Нил
Флинн
- ДРАктриса
Джуди
Рейес
- Актёр
Кен
Дженкинс
- КМАктриса
Криста
Миллер
- СЛАктёр
Сэм
Ллойд
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- ГАСценарист
Гэбриэлль
Аллан
- БКСценарист
Билл
Каллахан
- БЛПродюсер
Билл
Лоуренс
- ДРПродюсер
Дэнни
Роуз
- РКПродюсер
Рэндолл
Кинан Уинстон
- ЛНПродюсер
Лиз
Ньюман
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- СБХудожница
Сьюзэн
Боллз
- РБМонтажёр
Рик
Блу
- ДИОператор
Джон
Инвуд
- РДОператор
Ричард
Дэвис