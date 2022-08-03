Wink
Клиника
2-й сезон
8-я серия

Клиника (сериал, 2002) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

2002, Scrubs. 2.8
Комедия18+

О сериале

"Мои кружки для фруктов". Д-р Кокс и Джулия Кетон наконец поддаются искушению и начинают встречаться. В больнице Джулия и Джордан соревнуются в сексуальности перед д-ром Коксом. Терк подрабатывает по вечерам в бесплатной клинике. Джей Ди хочет работать там же. У Эллиот пробемы в отношениях с отцом. Он лишает ее материальной поддержки и Эллиот приходиться съезжать со своей квартиры.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

